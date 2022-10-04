عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022

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الأخبار: الضفّة: لا أمان للمستوطنين

ورقة الملاحظات على مسودة هوكشتين: لا خط طفافات ولا ربط لعمل «توتال» باسرائيل



السُّنّية السياسيّة... أول العهود وآخرها







الديار: إتفاق الترسيم يُثير «زوبعة» في «إسرائيل»... ولبنان يضع مُلاحظاته على «شياطين» المسودة

المطالبة بتوضيحات وضمانات حول «قانا» والحدود البريّة.. وأسئلة جوهريّة لشركة «توتال»

اللقاء «الثلاثي» في بعبدا يُعيد تحريك الملف الحكومي... طبخة التشكيل على «نار حامية»؟



النهار: مرور "آمن" للترسيم لبنانياً وعاصف إسرائيلياً



اللواء: الترسيم أُنجز على الورق.. ودورة جديدة من التفاوض قبل التوقيع

مطالبة باسيل بكل الحصة المسيحية يُهدِّد التأليف.. وجنبلاط مع رئيس توافقي إذا تعذَّر انتخاب معوَّض

البناء: الرؤساء درسوا وثيقة هوكشتاين وأقروا الملاحظات… ميقاتي: قمحة… وبري: قمحة ونص/ بو صعب ممثلاً عون: هذا أسبوع حاسم… وحققنا التوازن بفضل ثلاثيّة الشعب والجيش والمقاومة / جنبلاط: منفتح بلا حماس على الحكومة… ومع رئيس توافقيّ… ولسلاح المقاومة فضل في الترسيم/

نداء الوطن: جعجع وجنبلاط مستمرّان بترشيح معوّض... والعين مجدّداً على "التغييريّين"

"هرولة" رئاسية نحو الترسيم بانتظار "الجواب الإسرائيلي النهائي"!

الجمهورية: "حكومة ملء الفراغ"... فرصة أخيرة

الترسيم: تفاؤل لبنان وتخبط إسرائيلي



l'orient le jour: Les détails de l’imminente réponse libanaise à Hochstein