أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

استغرب من رافقوا اتفاق 17 أيار الترويج لمعلومات مفبركة تنسب للاتفاق اعترافاً إسرائيلياً للبنان بخط بحريّ يتجاوز الخط 23 الذي تطالب به الدولة اللبنانيّة ورأوا في ذلك ترويجاً لفكرة اتفاقية سلام مع كيان الاحتلال ولو اختبأت وراء مزاعم وطنيّة هدفها الكيد مع المسؤولين في الدولة.

كواليس

قالت مصادر يمنية إنه رغم نهاية الهدنة ليل أول أمس فإن المفاوضات استمرت حثيثة لمحاولة التوصل الى صيغة تسمح بتجديدها، وقالت إنه دون فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وصرف الرواتب لا هدنة وإن انهيار الهدنة سيعني انفجاراً عسكرياً يطال ممرات التجارة الدوليّة في باب المندب والخليج.



اللواء: أسرار

همس

تلتزم دولة كبرى الصمت المحيِّر إزاء الترتيبات النفطية والغازية شرقي المتوسط، وسط استمرار المخاوف من موقف سلبي!



غمز

أوقف مصرف لبنان اعتماد نظام صيرفة في المصارف، بعد الأحداث التي حدثت قبل العودة إلى العمل، بالنسبة للإيداع والسحب؟



لغز

يحاول رئيس تيار موالٍ عبثاً، فتح باب التوزير لنواب مستبعدين عن الانتخابات على سبيل التعويض والإرضاء..

نداء الوطن: خفايا

توقفت مراجع سياسية عند الحديث عن أن اللجنة الفنية هي التي ستوقع الإتفاق مع الجانب الإسرائيلي وليس رئيس الجمهورية أو الحكومة حتى لا يعد معاهدة أو اتفاقية بين لبنان وإسرائيل، واعتبرت أن التوقيع في النهاية سيكون باسم الدولة اللبنانية والإتفاق سيلزمها أيّاً يكن من وقع عليه.

بينما لا يذهب الموظفون إلى أعمالهم ولا يتقاضون رواتبهم أو المساعدات الملحقة بها تم تلزيم ورشة لجلي البلاط في وزارة الصناعة.