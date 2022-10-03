آل دندش: العائلة براء من كل معتد على أي شخص في منطقتنا وسنطلب من القوى الأمنية ملاحقته

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صدر عن "عائلة آل دندش" بيان أكدت العائلة فيه أن "كل اعتداء على أي شخص في منطقتنا بشخصه أو بأمواله، أو القيام بأي عمل ومنها إقامة حواجز على الطريق العام بهدف الاستفادة وتحت أي ذريعة، والقيام بأي عمل شائن من اعتداء أو قتل أو سرقة أو حتى قطع الأشجار المعمرة في أرضنا أو أرض الغير والقيام بأي سرقة لممتلكات الغير تحت أي مسمى... سيؤدي الى البراءة منه كعائلة والطلب من القوى الأمنية ملاحقته والقبض عليه وتقديمه إلى العدالة".

وتابع البيان: "وكل إجراء يتخذ بإسم العائلة، يكون جميع الموقعين مسؤولين بالتكافل والتضامن على تطبيقه".

ووقع البيان كل من: محمد دندش، ركان دندش، جيري دندش، علي مرشد دندش، فادي دندش، مزاع دندش، متعب دندش، العميد علي دنمدش، طارق علي مرشد دندش، حسين جيري دندش، نعمة الله دندش، يوسف عبد الموسى دندش، حسن محمد دندش، علي تركي دندش، محمد قاسم دندش، وأحمد رضا دندش".