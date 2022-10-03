living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

آل دندش: العائلة براء من كل معتد على أي شخص في منطقتنا وسنطلب من القوى الأمنية ملاحقته

3
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 صدر عن "عائلة آل دندش" بيان أكدت العائلة فيه أن "كل اعتداء على أي شخص في منطقتنا بشخصه أو بأمواله، أو القيام بأي عمل ومنها إقامة حواجز على الطريق العام بهدف الاستفادة وتحت أي ذريعة، والقيام بأي عمل شائن من اعتداء أو قتل أو سرقة أو حتى قطع الأشجار المعمرة في أرضنا أو أرض الغير والقيام بأي سرقة لممتلكات الغير تحت أي مسمى... سيؤدي الى البراءة منه كعائلة والطلب من القوى الأمنية ملاحقته والقبض عليه وتقديمه إلى العدالة".

وتابع البيان: "وكل إجراء يتخذ بإسم العائلة، يكون جميع الموقعين مسؤولين بالتكافل والتضامن على تطبيقه".

ووقع البيان كل من: محمد دندش، ركان دندش، جيري دندش، علي مرشد دندش، فادي دندش، مزاع دندش، متعب دندش، العميد علي دنمدش، طارق علي مرشد دندش، حسين جيري دندش، نعمة الله دندش، يوسف عبد الموسى دندش، حسن محمد دندش، علي تركي دندش، محمد قاسم دندش، وأحمد رضا دندش".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout