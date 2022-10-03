بوشكيان: لتوحيد سعر الصرف وتحريره

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أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان إلى أنَّ, "رفع الدولار الجُمركي رفع الفارق في الأسعار بين البضائع المستوردة والصناعة المحلية وموادها الأولية المُعفاة من الجمارك".



وفي حديثٍ لـ"الحرة"، طمأن بوشكيان إلى جودة المنتجات اللبنانية من حيث المواصفات والمقاييس بما يحفظ سلامة الغذاء.



ولفت إلى أنَّ, "معهد البحوث الصناعة يراقب ويتم أخذ عينات من البضائع في السوبرماركت وفحصها باستمرار".

وأكّد بوشكيان أنه, "جرى التشدد بالرقابة وأن قراراً صدر بأن أي سوبر ماركت أو محل يُفترض أن يعرض صورة او شهادة عن البضائع التي يبيعها".



وكشف بوشيكيان عن, "ارتفاع حجم الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 13%".



وأضح أنَّ, "قيمتها باتت أكثر من 4 مليار دولار هذه النسبة سترتفع في حال فتحت كل دول الخليج من جديد أبوابها أمام استقبال البضائع اللبنانية".



وقال بوشكيان أنه: "يؤيد أن يكون لدينا سعر واحد للصرف وتركه حسب تجاذبات السوق، أي توحيد سعر الصرف وتحرير، رافضاً تشبيه زيادة الرواتب ثلاثة اضعاف بإقرار سلسلة الرتب والرواتب في العام 2018".



ورأى أنَّ, "إنّ زيادة الرواتب اليوم لن تتسبب بأي تضخم لأن العوامل الاقتصادية اليوم مختلفة، وعلى القطاع العام أن يعود للعمل والانتاجية".