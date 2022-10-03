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إذا لم يطرأ ما ليس في الحِسبان...!

3
OCTOBER
2022
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إذا لم يطرأ ما ليس في الحِسبان، من الواضح بناء على الأجواء الإيجابية التي صدرت عن لقاء بعبدا اليوم، ان لبنان مقبل على مرحلة جديدة، سيفتح صفحتَها بلا ادنى شك، التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بما يضعُ حداً نهائياً للمراوغة الإسرائيلية المعروفة منذ عقود، وللتعطيل الداخلي المكشوف منذ سنين، وبما يحقق وعد الرئيس العماد ميشال عون للبنانيين بتسليمهم وطناً قادراً على أن يكون أفضل مع نهاية ولايته الرئاسية.

وعلى وقع انزعاج بعض القوى المحلية من التقدم الحاصل، ومزايدات بعضها الآخر، كمثل القوات اللبنانية التي دعت إلى إقرار قانون الصندوق السيادي، المقدم أصلاً من نواب التيار الوطني الحر، والنائم منذ سنوات في أدراج لجنة جورج عدوان للإدارة والعدل، ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مديرة افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في حضور السفيرة آن غريو، أنه كان حريصاً طوال الاشهر الماضية على ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يفترض ان تبدأ بها شركة توتال الفرنسية، مؤكدا انه لن تكون هناك اي شراكة مع الجانب الإسرائيلي. واعرب الرئيس عون للمسؤولة الفرنسية عن امله في ان يشكل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصل خلال الاعوام الماضية.

 
 
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