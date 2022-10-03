النائب سليم عون للـtayyar.org: العدو معترف بانتصار لبنان وهو بحال مربكة ومتخلخلة وعنّا هون مش معترفين بالانتصار بس للنكد والنكاية... والله عيب!

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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون للـtayyar.org أن خيارات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والموقف اللبناني الموحّد أعطيا نتيجة بالتفاوض أتت لمصلحة لبنان خصوصاً أن المعنيين استفادوا من أوراق القوة التي نملكها وكذلك من الظروف الاقليمية والدولية المؤاتية.

وشدد عون على أن رئيس الجمهورية خاض هذه المفاوضات بحكمة وصبر كبيرين، فمنذ البدايات كسر الرئيس عون كل المحظورات رغم المحاذير والتحذيرات والضغوطات التي تعرض لها وصولا الى هذا الاتفاق لتبقى النقطة الأهم هي السماح للبنان باستخراج ثروته بعد نيله حقوقه كاملة، والحصول على ضمانات بعدم منع الشركات من العمل في المياه الاقليمية اللبنانية.

وختم النائب عون بالقول:"العدو معترف بانتصار لبنان وهو بحال مربكة ومتخلخلة وعنّا هون مش معترفين بالانتصار بس للنكد والنكاية... والله عيب!"