مطلوب للقضاء بجرائم تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، تزوير، استعمال مزور واحتيال...في قبضة قوى الامن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، توصلت إلى تحديد مكان المدعو:- ي. م. (من مواليد عام 1988، لبناني)، المطلوب للقضاء بجرائم تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، تزوير، استعمال مزور واحتيال.



بتاريخ 23-09-2022، تمكنت دورية من المفرزة من توقيفه بعملية محكمة، على الرغم من محاولته الفرار.

أودع الموقوف القضاء المختص، بعد أن أجري المقتضى القانوني في حقه".