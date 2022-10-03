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مركز تدريبي لـ كابلات لبنان حول تركيب الألواح الشمسية بالشراكة مع وزارتي الصناعة والطاقة و IECD وSEMEURS D'AVENIR

3
OCTOBER
2022
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أطلقت شركة كابلات لبنان (مجموعة Nexans)، الشركة الصناعية الرائدة في إنتاج الكابلات، مركزا تدريبا جديدا يهدف إلى تثقيف المهنيين حول أفضل الممارسات بما يتعلق بتركيب ألواح الطاقة الشمسية. يقدم هذا المركز، وهو بالشراكة مع وزارتي الصناعة والطاقة، وIECD وSemeurs d'Avenir، دورات تعليمية مجانية للأفراد العاملين في هذا المجال.

لمناسبة حفل الإطلاق، عقد مؤتمر صحافي في المركز، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان السيد فياني باس، مدير المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية IECD والمهندس بيار خوري رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة LCEC بالإضافة إلى الموزعين والشركاء والصحافيين.

رحب المدير العام لشركة كابلات لبنان السيد نبيل خلاط بالحضور وأطلعهم على الهدف من هذا المشروع الجديد، مسلطا الضوء في شريط فيديو على مشاريع تركيب الألواح الشمسية التي حصلت في شركة كابلات لبنان.

وتعليقا على هذه المناسبة، قال السيد خلاط: "ازدادت أهمية الولوج الى حلول الطاقة المتجددة، وتحديدا تركيب الألواح الشمسية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. بصفتنا مسؤولين في شركة كابلات لبنان، نؤمن أنه من واجبنا ضمان أعلى المعايير في هذه العملية، لذا أنشأنا هذا المركز الفني لوضع مقياس لذلك، ولتحسين المهارات وتوفير الصدقية وراحة البال للمجتمع".

وبدوره تحدث الوزير بوشكيان، قائلا:"الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها لبنان تتطلب جهدا مشتركا من قبل جميع اللبنانيين. هذه المبادرة التي قامت بها اليوم شركة كابلات لبنان والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية ستكون خطوة جديدة باتجاه محاولة حل أزمة الطاقة في لبنان حتى يختفي الظلام، وليعود لبنان في يوم من الأيام الى سابق عهده، بفضل إيمان وثقة اللبنانيين".

ومن ثم تمت دعوة الضيوف للقيام بجولة كاملة في موقع الإنتاج.

يعد هذا المشروع جزءا من نشاطات شركة كابلات لبنان للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهو يستند إلى ركائز E3 الاستراتيجية لمجموعة Nexans بما في ذلك حماية البيئة والأمن والتعليم والإدماج والتنوّع والابتكار والالتزام بالشركاء.

بالنسبة للمرحلة التالية من المشروع، سيكون هناك تدريب للفرق الكهربائية التي من المقرر أن يبدأ خلال شهر تشرين الأوّل 2022.
بالإضافة إلى ذلك، هناك خطة تقوم على افتتاح مراكز تدريب في مناطق عدة في لبنان قبل نهاية هذا العام ما يوفر بعدها الوصول الى كل هذه الدورات التدريبية.

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