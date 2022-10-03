لجنة اليد العاملة الفنية في معملي الزوق والجية :وقف العمل في الصيانة والاستثمار حتى تنفيذ المطالب ودفع المستحقات نقدا

A + A -

أعلنت لجنة اليد العاملة الفنية في معملي الزوق والجية وقف العمل نهائيا في أعمال الصيانة والاستثمار في المعملين.

واوضحت لجنة اليد العاملة الفنية في معملي الزوق والجية في بيان أنه بعدما أبلغتهمك شركة سابا مخلوف أنه سيتم حسم 24 في المئة من قيمة رواتبهم لأن مؤسسة كهرباء لبنان ترفض دفع مستحقاتها نقدا، وبعدما أصبحت قيمة رواتهم غير واقعية، وبسبب عدم التزام مؤسسة كهرباء لبنان المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء بإعطاء زيادة غلاء معيشة للقطاع الخاص، وبسبب عدم تقاضي رواتب أشهر 6 و7 و8 و9 حتى الآن، وبعد التنسيق مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، تعلن وقف العمل نهائيا في أعمال الصيانة والاستثمار في معملي الزوق والجية، مما سيؤدي إلى خروج المعملين عن الشبكة حتى تنفيذ مطالبهم ودفع مستحقاتهم نقدا مع بدل غلاء المعيشة.