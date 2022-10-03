المرتضى: شوقي متى، أيها البهي في كل ما مثلت وكتبت وأخرجت، مثلك لا يموت!

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غرد وزير الثقافة محمد مرتضى عبر تويتر بالقول: أخذت "القرار الصعب" وعدت إلى كواليس الحياة "عودة البطل" من انتصاراته الباذخة.

وتشهد الشاشتان والمسرح كم من رحلة نضال إبداعي كنت فيها تمضي من ضوء إلى ضوء وترفع اسمك في فضاء الثقافة الفنية إلى مَراقٍ عالية.

شوقي متى، أيها البهي في كل ما مثلت وكتبت وأخرجت، مثلك لا يموت!



نفسك بالسما وأحر التعازي الى السيدة "ملك" التي ملكت قلبك وعقلك، والى الحبيبين كميل ورامي "احلا شباب" وفق ما كنت تقول، والى الأهل جميعا في بلدة "عين الجديدة" التي احببتها واحبتك، والى جميع اهل الفن في لبنان والعالم العربي.