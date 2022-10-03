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لقاءات لمخزومي في واشنطن... هذا ما تناولته من مواضيع!

3
OCTOBER
2022
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استكمل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي لقاءاته في واشنطن ترافقه المستشارة
السياسية كارول زوين. واجتمع مع عدد من كبار المسؤولين من أبرزهم عضوا الكونغرس الأميركي داريل
عيسى ودارين لحود، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، والسيناتور
الديمقراطي بوب مينينديز، ومنسقة وزارة الخارجية لشؤون مكافحة الإرهاب السفيرة السابقة إليزابيت
ريتشارد، ومساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان، ومساعد وزير
الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ورئيسة الوحدة الاقتصادية في مكتب شؤون
الشرق الأدنى نادين زعتر، والقائم بأعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم، إلى جانب الفريق
الدبلوماسي في السفارة.
وقال مخزومي إنه بحث مع المسؤولين في الأوضاع العامة في لبنان، وتركز الحديث على
الاستحقاق الرئاسي وضرورة إجرائه ضمن المهل الدستورية. وجرى التشديد على أن من الأولويات أيضاً
تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد لأهميتها الاستراتيجية في وضع لبنان على طريق الانقاذ، فضلاً
عن وضع خطة إصلاحية وإنقاذية شاملة تضع حداً بشكل تدريجي لمعاناة اللبنانيين وأزماتهم.
كما جرى التطرق إلى آخر تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.
يجدر التذكير بأن مخزومي ألقى محاضرتين في مؤسسة الجمهوريين الدولية International
Republic Institute، تمحورت حول الوضع في لبنان وسبل إخراج البلد من أزماته.

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