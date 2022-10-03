قداديس في كندا بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين‎‎

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بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠ ، تتشرف هيئات كولكو اوتاوا - كولكو مونتريال- كولكو وندسور و كولكو تورونتو في الوطني الحر بدعوتكم لمشاركتهم القداديس الإلهية التي ستُقام للصلاة عن راحة أنفس شهداء الجيش اللبناني و المدنيين الذين سقطوا في ذلك التاريخ .

كولكو اوتاوا ، نهار الاحد الموافق ٩ تشرين الاول الساعة الحادية عشرة صباحا" في كنيسة مار شربل المارونية - اوتاوا و يلي القداس لقاء في صالة الكنيسة.

كولكو مونتريال، نهار الأحد ٩ تشرين الأول ٢٠٢٢ الساعة الثانية عشر ظهراً في كاتدرائية مار مارون-مونتريال و يلي القداس لقاء في صالة الكاتدرائية.

كولكو وندسور، نهار الاحد الواقع في ١٦ تشرين الاول الساعة ١١:٣٠ ظهرا في كنيسة مار شربل المارونية وندسور - أونتاريو .

كولكو تورونتو ،السبت 15 تشرين الاول الساعة 7 مساء"في كنيسة يسوع الملك- تورونتو.