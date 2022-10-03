الرئيس عون يترأس الاجتماع التقني للبحث في عرض هوكستين

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يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع التقني الإستشاري في القصر الجمهوري للبحث في العرض الخطي للوسيط الأميركي آموس هوكستين بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وتسلم لبنان الردّ الخطي من الوسيط الأميركي آموس هوكستين، في 1 تشرين الأول، بشأن تثبيت حدوده البحريةِ الجنوبية عبر السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.

وكان نائب رئيس مجلس النواب، النائب إلياس بوصعب، أفاد في وقت سابق بأنّ "الجو ايجابي جداً وهذا واضح من خلال اعتراف الفريق الآخر أنّ لبنان نال أكثر من الطرف الآخر باعترافه".

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّ رئيس الطاقم الإسرائيلي المفاوض في ملفّ ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، أودي أديري، استقال من منصبه.

من جهته، أعرب السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان عن حيرته من الاقتراح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قائلاً إنه ينطوي على تنازلات إسرائيلية كبيرة.