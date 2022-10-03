جمعية المودعين اللبنانيين تنشر لائحة نافذين استفادوا من القروض المدعومة: ميقاتي بالصدارة بـ34 مليون دولار!

أعادت نشر "جمعية المودعين اللبنانيين" لائحة بأسماء قضاة وسياسيين ونافذين استفادوا من القروض المدعومة.
وقد تصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعائلته اللائحة بمبلغ 34 مليون دولار.
وعلقت الجمعية بالقول: "لهذا يستثني رئيس الحكومة القروض من تغير سعر الصرف. سنطعن بهذا القرار لأنّ هناك تقاطع مصالح بين نجيب ميقاتي المقترض ونجيب ميقاتي الرئيس".
ونشر الناشط حسن مغنية عيّنة، عن كبار المستفيدين من هذه القروض.
وتابع: "حصلت قاضية التحقيق في جبل لبنان رندا يقظان على قرضين سكنيين، بقيمة 817 ألف دولار؛ الأول بقيمة 100 مليون ليرة (67 ألف دولار) من «بنك بيبلوس» لمسكن قيد الإنشاء على العقار رقم 3170 في مجدل بعنا، أمّا القرض الثاني فهو مُخالف وتبلغ قيمته 1125 مليون ليرة (750 ألف دولار). ينطوي هذا القرض على مخالفات عدّة، فهو القرض السكني الثاني الذي تحصل عليه يقظان، وتتجاوز دفعته الشهرية نسبة 35% من الدخل البالغ 6.8 ملايين ليرة، فضلاً عن أنه مقسّم إلى حسابين، الأول بقيمة 515 مليون ليرة مقابل تأمين عقاري، والثاني بقيمة 610 ملايين ليرة من دون أي ضمانة".
وختم: "اما رئيس الحكومة وعائلته بلغ حجم قروضهم السكنية ٣٤ مليون دولار".