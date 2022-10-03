جمعية المودعين اللبنانيين تنشر لائحة نافذين استفادوا من القروض المدعومة: ميقاتي بالصدارة بـ34 مليون دولار!

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أعادت نشر "جمعية المودعين اللبنانيين" لائحة بأسماء قضاة وسياسيين ونافذين استفادوا من القروض المدعومة.

وقد تصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعائلته اللائحة بمبلغ 34 مليون دولار.

وعلقت الجمعية بالقول: "لهذا يستثني رئيس الحكومة القروض من تغير سعر الصرف. سنطعن بهذا القرار لأنّ هناك تقاطع مصالح بين نجيب ميقاتي المقترض ونجيب ميقاتي الرئيس".

ونشر الناشط حسن مغنية عيّنة، عن كبار المستفيدين من هذه القروض.

فغرد: "حصل رئيس الهيئة الاتهامية في محكمة استئناف بيروت القاضي ماهر شعيتو على قرضين سكنيين، بقيمة 2.267 مليون دولار. الأول بقيمة 1600 مليون ليرة (1.067 مليون دولار) من «بنك مصر لبنان» لشراء العقار رقم 4527/18 في المصيطبة. يُعد هذا القرض مخالفاً، إذ يتجاوز السقف المسموح به وكذلك تتجاوز دفعاته نسبة 35% من دخل العائلة (الزوج والزوجة) البالغ 13.6 مليون ليرة. أمّا القرض الثاني فهو بقيمة 1800 مليون ليرة (1.2 مليون دولار)".

وتابع: "حصلت قاضية التحقيق في جبل لبنان رندا يقظان على قرضين سكنيين، بقيمة 817 ألف دولار؛ الأول بقيمة 100 مليون ليرة (67 ألف دولار) من «بنك بيبلوس» لمسكن قيد الإنشاء على العقار رقم 3170 في مجدل بعنا، أمّا القرض الثاني فهو مُخالف وتبلغ قيمته 1125 مليون ليرة (750 ألف دولار). ينطوي هذا القرض على مخالفات عدّة، فهو القرض السكني الثاني الذي تحصل عليه يقظان، وتتجاوز دفعته الشهرية نسبة 35% من الدخل البالغ 6.8 ملايين ليرة، فضلاً عن أنه مقسّم إلى حسابين، الأول بقيمة 515 مليون ليرة مقابل تأمين عقاري، والثاني بقيمة 610 ملايين ليرة من دون أي ضمانة".

واضاف: "حصل المحامي العام في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضي نادر منصور على ثلاثة قروض سكنية، بقيمة 2.546 مليون دولار؛ الأول بقيمة 1500 مليون ليرة (مليون دولار) حصل عليه من «فينيسيا بنك»، لشراء مسكن في العقار رقم 1920/B/30 في الشياح. أمّا القرضان الآخران المخالفان فبلغت قيمة أحدهما 1570 مليون ليرة (1.046 مليون دولار) حصل عليه من «بنك عودة» لشراء مسكن قيد الإنشاء في العقار رقم 3181/15 في رأس بيروت لقاء دفعة شهرية تتجاوز نسبة 35% من دخله البالغ 28 مليون ليرة،والقرض الآخر حصل عليه من «فينيسيا بنك»، وهو بقيمة 750 مليون ليرة (500 ألف دولار)، لشراء الطبقة الثامنة من بناء قيد الإنشاء في العقار رقم 699 في رأس بيروت".

وختم: "اما رئيس الحكومة وعائلته بلغ حجم قروضهم السكنية ٣٤ مليون دولار".