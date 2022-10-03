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تحضروا - منخفض جوي يصل الى لبنان نهاية الاسبوع!

3
OCTOBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً الى غائم أحياناً، مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح ويتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس خريفي متقلب بحيث يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود، والذي يتوجه نحو تركيا ويصل الى لبنان نهاية الاسبوع، مصحوب بكتل هوائية باردة و رطبة ما يؤدي الى طقس بارد ومتقلب نسبيا.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية، بينما تنخفض في المناطق الجبلية والداخلية ويتشكّل الضباب على المرتفعات. تنشط الرياح اعتباراً من الظهر وتصبح الأجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة بشكل متفرق خلال الليل بخاصة في المناطق الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً، مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح ويتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة.

الخميس: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة و رياح ناشطة، و امطار خفيفة شمال البلاد اعتباراً من المساء فيما يستمر تكون الضباب على المرتفعات .

- الحرارة على الساحل من 23 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 30 و50 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب والرطوبة المرتفعة.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و85% .

- حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج الى مائج،

حرارة سطح الماء: 27 درجة.

- الضغط الجوي: 756 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,33

- ساعة غروب الشمس: 18,21

 

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