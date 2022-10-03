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بو صعب: لبنان لم يتخلَ عن أي جزء من حقوقه ولن يدفع تعويضات للعدو الإسرائيلي

3
OCTOBER
2022
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أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، إلى أن "لبنان كان في موقع متقدم في المفاوضات من خلال الموقف الموحد وعامل القوة المعروف لدى الجميع والدبلوماسية التى استندت على هذين العاملين"، وأكد أن "الجو إيجابي جدا، وهذا واضح من خلال اعتراف الفريق الآخر أن لبنان نال أكثر من الجانب الآخر باعترافه".


وأوضح في دردشة مع الإعلاميين في مجلس النواب، أنه "كان هناك خلاف أساسي قبل أسبوعين من شأنه أن يطيح بالإتفاقية، ولكن هذا الخلاف تبدد خلال الزيارة الأخيرة إلى نيويورك، ولو استمر هذا الخلاف كان لبنان سيرفض هذه الإتفاقية"، لافتاً إلى "أننا مررنا بعدد من النقاط الخلافية واتخذنا الوقت الكامل لحل هذه الخلافات كل على حدة"، وشدد على أن "لبنان لم يتخل عن أي جزء من حقوقه، ولن يدفع اي تعويضات للعدو الإسرائيلي


وفي رد على سؤال ما إذا كان لبنان سينتظر الموقف "الإسرائيلي" قبل الافصاح عن موقفه، ذكر بو صعب، أن "ما تقول فول قبل ما يصير بالمكيول"، موضحاً أنه "في آخر صيغة وصلتنا لدينا تعديلات عليها والشياطين تكمن في التفاصيل".

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