بمتابعة من النائب فريد البستاني.. إليكم الأعمال المنجزة مؤخراً في مستشفى دير القمر الحكومي

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في إطار الجهود التي يبذلها النائب د. فريد البستاني لانجاز الاعمال في مستشفى دير القمر الحكومي، انطلقت مرحلة جديدة من الأعمال بدأت منذ ٢٠ يوماً وأهمها:

١- انشاء غرفة المحول الكهربائي التابع لمؤسسة كهرباء لبنان واعمال التشطيب مستمرة لإتمامها.

٢- بناء الغرفة الخارجية لتابلوهات الكهرباء الرئيسية للمستشفى.

٣- بناء غرفة خزانات المازوت العائدة للمولدات.

٤- اعادة تقطيع قسم الصيدلية واعادته الى حاله وفقا للخرائط الاساسية للمستشفى.

٥- تسوية أرض الساحة الخارجية والبدء باستحداث البنى التحتية وفقا للتصاميم المعدة والشقلات النهائية.

٦- استكمال اعمال تلبيس الواجهات الخلفية للمستشفى.

٧- تأكيس الجورة الصحية وغرفة المعدات التابعة لها والبدء بأعمال حفرها.