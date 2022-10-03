بمتابعة من النائب فريد البستاني.. إليكم الأعمال المنجزة مؤخراً في مستشفى دير القمر الحكومي

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في إطار الجهود التي يبذلها النائب د. فريد البستاني لانجاز الاعمال في مستشفى دير القمر الحكومي، انطلقت مرحلة جديدة من الأعمال بدأت منذ ٢٠ يوماً وأهمها:
١- انشاء غرفة المحول الكهربائي التابع لمؤسسة كهرباء لبنان واعمال التشطيب مستمرة لإتمامها.
٢- بناء الغرفة الخارجية لتابلوهات الكهرباء الرئيسية للمستشفى.
٣- بناء غرفة خزانات المازوت العائدة للمولدات.
٤- اعادة تقطيع قسم الصيدلية واعادته الى حاله وفقا للخرائط الاساسية للمستشفى.
٥- تسوية أرض الساحة الخارجية والبدء باستحداث البنى التحتية وفقا للتصاميم المعدة والشقلات النهائية.
٦- استكمال اعمال تلبيس الواجهات الخلفية للمستشفى.
٧- تأكيس الجورة الصحية وغرفة المعدات التابعة لها والبدء بأعمال حفرها.