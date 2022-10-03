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أسرار الصحف ليوم الأثنين 3 تشرين الأول 2022

3
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر على صلة بملف ترسيم الحدود البحرية إنعقاد اللجنة المنبثقة عن اتفاقية الهدنة من العسكريين اللبنانيين والأمميين «الإسرائيليين» والمبعوث الأميركي يوم الاثنين المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الترسيم وتدوين التحفظات التي يضيفها كلّ طرف الى المحضر قبل توقيعه…


كواليس

قال مصدر إعلامي روسي انّ الدوائر العسكرية تتحدث عن يوم الجمعة المقبل كموعد بدء مرحلة جديدة من التعامل مع الحرب في أوكرانيا بموجب بيان يصدر عن وزارة الدفاع يحدّد قواعد الاشتباك الجديدة بعد تعديل الحدود الروسية، ونقلت عن قادة عسكريين انّ دائرة الردّ الروسي ستشمل كامل أوكرانيا…

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
يُردِّد مسؤول بارز أمام زواره أن الخريطة الإنتخابية التي رسمتها الجلسة النيابية الرئاسية ليست ثابتة، بل قابلة للتغيير بشكل جذري نتيجة عوامل خارجية متوقعة في الأشهر القليلة المقبلة!


لغز
تبين أن قيمة التلزيم الجديد للمنطقة الحرة في مطار بيروت قد إنخفضت إلى النصف بالدولار الأميركي ( من ١٠٠ إلى ٥٠ مليوناً) رغم الزيادة الكبيرة بأرقام الليرة اللبنانية بسبب الإرتفاع المستمر لسعر الدولار!

 

 


نداء الوطن: خفايا

ترددت معلومات تقول إن النائب ملحم خلف كان له الدور الأساسي في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في إقناع زملائه التغييريين بالتصويت لسليم إدّه ونجح، لكنه في المقابل فشل في إقناع إدّه بخوض المعركة الرئاسية.

 

رأت مصادر مراقبة أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية ليس اتفاقاً عادياً وهو يرقى إلى مرتبة الإتفاق الأمني والسياسي الذي يخفي قبولاً بتطبيع الوضع القائم، خصوصاً في حال الموافقة على خط الطفافات الذي يجعل لبنان يتخلى عن منطقة أمنية بحرية يفترض أن تكون تحت سيادته بحيث لا يمكنه أن يعود لاحقاً للمطالبة بها.

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