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عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 تشرين الأول 2022

3
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 الأخبار: الترسيم البحري: بدء مرحلة التنفيذ

مناخ ايجابي لبناني مع ملاحظات... والجواب خلال يومين

 

 

 

الديار: خفض قيمة الليرة مُقابل الدولار اعتراف رسمي بالخسائر الماليّة... والخوف على الودائع
أسبوع حاسم في ملف ترسيم الحدود البحريّة... و«القطف» بعد خمس سنوات أقلّه ؟
تأخير انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة سيُعقّد المشهد الإقتصادي والمالي

 

 



البناء: وثيقة أميركية رسمية قدّمها هوكشتاين تنسف وثيقة هوف وتعترف للبنان بالخط 23 وحقل قانا/ الرئيس عون يجتمع بالخبراء ثم مع الرئيسين بري وميقاتي للردّ… ونتنياهو: انتصر نصرالله/ السيد نصرالله: المقاومة وراء الدولة في التفاوض وسند لها… والرئاسة توافق والحكومة ضرورة /

 

 

 

النهار: لبنان وإسرائيل على مشارف تسوية هوكشتاين

 

 

 

 

الجمهورية: أسبوع الترسيم مشحون يتفاؤل حذر

 

 

 

 

اللواء: الترسيم علی طاولة الاجتماع الرئاسي اليوم.. والحكومة قد تكون «فلتة الشوط»!
إدارة بايدن تربط بين الاتفاق وتعزيز الاستقرار.. وجلسة انتخاب ثانية بعد 10 أيام

 

 

 


نداء الوطن: الراعي يخشى "شمّاعة" التوافق الرئاسي ويحذّر النواب من "التسليم بالشغور"
"حزب الله" يقرّ "التطبيع النفطي": الضرورات تبيح المحظورات!

 

 

 

l'orient le jour: Face à l’oppositon, Nasrallah déploie encore une fois l’arme du « consensus »

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