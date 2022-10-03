عناوين الصحف ليوم الأثنين 3 تشرين الأول 2022

الأخبار: الترسيم البحري: بدء مرحلة التنفيذ
مناخ ايجابي لبناني مع ملاحظات... والجواب خلال يومين
الديار: خفض قيمة الليرة مُقابل الدولار اعتراف رسمي بالخسائر الماليّة... والخوف على الودائع
أسبوع حاسم في ملف ترسيم الحدود البحريّة... و«القطف» بعد خمس سنوات أقلّه ؟
تأخير انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة سيُعقّد المشهد الإقتصادي والمالي
البناء: وثيقة أميركية رسمية قدّمها هوكشتاين تنسف وثيقة هوف وتعترف للبنان بالخط 23 وحقل قانا/ الرئيس عون يجتمع بالخبراء ثم مع الرئيسين بري وميقاتي للردّ… ونتنياهو: انتصر نصرالله/ السيد نصرالله: المقاومة وراء الدولة في التفاوض وسند لها… والرئاسة توافق والحكومة ضرورة /
النهار: لبنان وإسرائيل على مشارف تسوية هوكشتاين
الجمهورية: أسبوع الترسيم مشحون يتفاؤل حذر
اللواء: الترسيم علی طاولة الاجتماع الرئاسي اليوم.. والحكومة قد تكون «فلتة الشوط»!
إدارة بايدن تربط بين الاتفاق وتعزيز الاستقرار.. وجلسة انتخاب ثانية بعد 10 أيام
نداء الوطن: الراعي يخشى "شمّاعة" التوافق الرئاسي ويحذّر النواب من "التسليم بالشغور"
"حزب الله" يقرّ "التطبيع النفطي": الضرورات تبيح المحظورات!
l'orient le jour: Face à l’oppositon, Nasrallah déploie encore une fois l’arme du « consensus »