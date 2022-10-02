خطف طفل في البقاع؟ اليكم الحقيقة ..

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي:

يتم التداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية خطف لولد عن الطريق العام بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١ في منطقة تعلبايا البقاعية.

بعد المتابعة تبين أن الحادثة ليست أمنية بل لها خلفيات عائلية وان والد الفتى الذي يبلغ من العمر 12 سنة هو الذي اخذه من طليقته. التحقيق جار بإشراف القضاء.

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