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نقيب الصيادلة: لرفع قيمة دعم أدوية مرضى السرطان

2
OCTOBER
2022
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دعا نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم خلال مشاركته في تحرّك دعم مرضى السرطان، الى “اقرار  ثلاثة قوانين في مجلس النوّاب، اولها رفع القيمة المخصصة لدعم ادوية السرطان من ٢٥ مليون الى .٦ مليون شهريا، ثانيا حماية النظام التتبعي الذي يمنع سرقة دواء السرطان وتهريبه الى الخارج وبيعه في السوق السوداء كما جرت العادة، ثالثاً تعديل النظام المعمول به في الكرنتينا والقاضي بتوزيع الدواء مجاناً للمرضى الذين ليس لهم جهة ضامنة ، على ان يشمل التوزيع كل المرضى”.

وشدد على ضرورة ان “يكون دواء السرطان، والدواء بشكل عام على رأس سلم الاولويات في التفاوض مع صندوق النقد الدولي."

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