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الحرارة إلى إنخفاض!

2
OCTOBER
2022
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية ويتشكّل الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح بدءًا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة :

الحالة العامة: طقس خريفي مستقر، رطب وحار نسبياً يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم غد الاثنين، حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود والذي يتوجه نحو تركيا مما يؤدي الى طقس معتدل ومتقلب نسبياً.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من نسبة الشعور بالحر، يتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر، يتحول ليلاً الى غائم جزئياً.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية ويتشكّل الضباب على المرتفعات، كما تنشط الرياح بدءًا من بعد الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وملموس في المناطق الجبلية، كما تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية خاصة خلال الفترة الصباحية.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والجبلية.

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