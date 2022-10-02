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درغام أمام نادي نجوم تلبيرة: شكلتم نسخة متميزة عن عكار العيش المشترك

2
OCTOBER
2022
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زار وفد من نادي نجوم تلبيرة الرياضي النائب أسعد درغام في دارته في هيتلا- عكار، وضم الوفد: رئيس النادي محمد سقر، المدير الفني جرجس سعد، سليمان محمد حجل، أحد داعمي وشركاء النادي، عضو الهيئة الادارية نصر غانم وعدد من اللاعبين.

درغام

بداية، رحب درغام بالوفد وتطرق الى "صورته الجامعة التي شكلت نسخة متميزة عن عكار العيش المشترك والانفتاح"، مشددا على "ضرورة استمرار النادي بالتألق والسعي للبقاء في الدرجة الاولى وتحقيق النتائج المميزة في المستقبل"، واعدا ب"التعاون مع النادي ليجعل مهمته أسهل في المستقبل".

سقر

بدوره، شكر سقر للنائب درغام محبته الدائمة وتعاونه في كل المجالات، آملا أن "يترجم هذا الأمر في دعم النادي وكل المبادرات الرياضية في المستقبل القريب بهدف اطلاق أفضل مسيرة ممكنة للمواطن العكاري للوصول الى اعلى مستويات القيادة على صعيد لبنان".

 

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