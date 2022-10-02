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وزير الطاقة يتوجه الى كرواتيا لترؤس افتتاح مؤتمر الهيئات الناظمة بمواجهة ازمات الغاز والطاقة في منطقة البحر المتوسط

2
OCTOBER
2022
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غادر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض للمشاركة في مؤتمر MEDREG المنعقد في "دوپروڤنيك" كرواتيا تحت عنوان: "دور الهيئات الناظمة في مواجهة أزمات الغاز والطاقة في منطقة البحر المتوسط" بين 3 و5 تشرين الأول الجاري بناءً على دعوة وجهت اليه من قبل رئيس المنظمة حيث سيرأس الجلسة الأساسية ويلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر العالمي حول الهيئات الناظمة وكيفية تشكيلها ودورها .


وكان الوزير فياض قد استقبل الشهر الفائت رئيس منظمة MEDREG على رأس وفد من المنظمة للتباحث في موضوع تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان وهي الوكالة التي تجمع 27 هيئة ناظمة في منطقة البحر المتوسط ومقرها مدينة ميلانو في إيطاليا، وسيلقي الوزير فياض الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وسيمثل لبنان في فعالياته، كما سيشارك في ورشة عمل خلال المؤتمر وسيلتقي على هامش المؤتمر ممثلي المنظمة، وسيعرض ما تم التوصل اليه في وزارة الطاقة والمياه فيما خص الهيكلية التنظيمية للهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان والمهام الوظيفية لأعضاء الهيئة وتبادل وجهات النظر في هذا الشأن في إطار آلية تعيين اعضاء الهيئة.

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