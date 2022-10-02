living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اتحاد نقابات بيروت: رفع سعر الصرف غير قانوني وغير مدروس

2
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إعتبر رئيس اتحاد نقابات بيروت شفيق صقر ان “رفع سعر الصرف من 1507 الى 15 الف ليرة هو عمل غير قانوني وغير شعبي لانه بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء ويزيد التضخم ويرفع اسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات والرغيف”.

وقال: “اذا كان هذا القرار احد شروط صندوق النقد الدولي كي يوافق على اقراض لبنان 3 مليارات دولار خلال اربع سنوات فهل يجوز اتخاذ مثل هذه القرارات دون اي دراسة وتأثيرها على حياة المواطنين وتداعياتها السلبية؟ وهل يجوز بين ليلة وضحاها ان يتم رفع سعر الصرف 15 ضعفا بينما لا يزال المواطن يعيش هاجس كيف يؤمن لقمة عيشه التي اصبحت غير متوفرة”.

وطالب صقر ب”معالجة جدية للازمات المعيشية والنقدية والاقتصادية التي يتعرض لها المواطن ويعيش هاجس المستقبل في ظل الارتفاعات الكبيرة للمواد التي يحتاجها، مع العلم ان هذه الحكومة قادرة على توفير مستلزمات الحياة عبر قوانين وقرارات تساعد المواطن على تخطي الازمة”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout