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وزير الاشغال رعى في كندا توقيع مذكرة تفاهم بين مديريتي الطيران المدني اللبناني والايطالي

2
OCTOBER
2022
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رعى وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية، خلال مشاركته في الاجتماع ال ٤١ للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO في مونتريال-كندا، توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للطيران المدني اللبناني والهيئة العامة للطيران المدني الإيطالي، على هامش جلسات إنتخاب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وذلك بهدف خلق اطار قانوني تقني مَرِنْ للتعاون الثنائي والاستفادة القصوى لتطوير قطاع الطيران المدني وقطاع النقل الجوي.

حضر توقيع المذكرة ، إضافة الى الوزير حمية، كل من المدير العام للطيران المدني بالتكليف فادي الحسن، قنصل لبنان في مونتريال - كندا طوني عيد، رئيس مصلحة سلامة الطيران اللبناني عمر قدوحة، رئيس مصلحة الملاحة الجوية كمال ناصر الدين وعن الجانب الايطالي، حضر المدير المركزي في سلطة الطيران المدني الإيطالي فابيو نيكولاي، والمدير العام لسلطة الطيران المدني الإيطالي أليسيو كوارنتا.

وبحسب بيان جاءت هذه المذكرة استكمالاً للأعمال والاجتماعات التي عقدت في بيروت في 13 نيسان 2022 بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والهيئة العامة للطيران المدني الإيطالي، وتشمل: السلامة العامة والأمن، صياغة برنامج الدولة للسلامة وعمليات الطيران وتراخيص الطيران والمجال الجوي والمطارات والجودة والتنظيم الداخلي، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية للموظفين، وقد اتفق الجانبان اللبناني والايطالي على متابعة هذه الاهداف والتفاهمات خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

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