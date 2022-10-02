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وسائل إعلام العدو: واشنطن قدمت حلا وسطا للبنان حول الخلاف البحري مع “إسرائيل”

2
OCTOBER
2022
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أفاد الإعلام العبري بأن اقتراح واشنطن النهائي الذي قدمته لممثلي لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية، يعتبر حلا وسطا بشأن الخلاف البحري الممتد منذ سنوات بين بيروت وتل أبيب.

وأوضحت القناة “I24” العبرية أنه “من المتوقع أن يتطرق رئيس وزراء العدو يائير لابيد، اليوم الأحد، إلى القضية بالتفصيل في بداية اجتماع الحكومة”.


وأشارت القناة إلى أنه “من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر يوم الخميس المقبل ( بعد يوم الغفران)، ويوافق على الاتفاقية”.

هذا وأكد أمين عام حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، أمس السبت، أن الدولة اللبنانية هي التي تأخذ القرار الذي تراه مناسبا لمصلحة البلاد في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وقال نصر الله إنهم أمام أيام حاسمة في هذا الملف، وسيتضح ما هو موقف مسؤولي الدولة وإلى أين تتجه الأمور.

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