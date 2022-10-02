living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كمين ومداهمة لشعبة المعلومات في الروضة والضبية...توقيفات وضبط كمية من المخدرات

2
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تجريها قطعات الشعبة المختصة، تمكّنت من رصد شبكة تقوم بنقل المخدرات من البقاع إلى بيروت بغية توزيعها على المروّجين وترويجها لعدد كبير من الزبائن، ومن بين أفراد هذه الشبكة كل من اللبنانيَّين:

ع. أ. (مواليد عام 1992) (موزع)
ن. ب. (مواليد عام 1994) (مروّج)، ومطلوب بموجب بلاغ مذكّرة توقيف، وبلاغ قرار جزائي.
بتاريخي ٢٠ و26/9/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة أوقفت دوريات الشعبة الأول بكمين محكم في محلة الروضة أثناء قيامه بنقل وتوزيع كميات من المخدرات على المروجين على متن سيارة نوع "ب. ام" مثبّت عليها لوحات مزوّرة تم ضبطها، كما تمّت مداهمة منزل الثاني في محلة الضبية وتوقيفه في داخله.

بتفتيشهما، ضبط بحوزة الموزّع ما يلي: /500/ غ من مادة الماريجوانا، و/630/ غ من مادة حشيشة الكيف، و/75/ غ من مادة السالفيا، و/6/ مظاريف من مادة الكوكايين زنتها حوالي /320/ غ، و/3/ مظاريف من مادة الباز زنتها حوالي /32/ غ، ومظروف بداخله حبوب كبتاغون زنتها حوالي /11/ غ، ومسدس أميري، ومبلغ /50/ دولار أميركي مزيّف، و /3/ هواتف خلويّة، ومبلغ مالي، كما ضبط بحوزة الثاني هاتفين خلويين.

وبتفتيش منزل الأخير في الضبية عُثر على:

/4/ أكياس من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /2435/ غ، وكيسين نايلون من مادة الماريجوانا زنتها حوالي /185/ غ، ومظروف نایلون بداخله /3/ حبوب مخدرة نوع XTC،‏ وحقيبة بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها /261/ غ، ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، ومیزان حسّاس، ودفترین ورق لف سجائر، و/7/ إيصالات تحويل أموال، و/4/ هواتف خلوية، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترف الاول بقيامه بنقل كميات من المخدرات من البقاع الى بيروت وتوزيعها على المروجين الذين ينشطون لصالح أحد التجار، واعترف أنه ينشط منذ حوالي /6/ أشهر. واعترف الثاني انه ينشط في مجال تجارة وترويج المخدرات لحسابه الخاص منذ حوالي السنتين في منزله، وأضاف أنه يستلم كميات المخدرات من الموزع (ع، ا.)

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناء على إشارة القضاء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout