كمين ومداهمة لشعبة المعلومات في الروضة والضبية...توقيفات وضبط كمية من المخدرات

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تجريها قطعات الشعبة المختصة، تمكّنت من رصد شبكة تقوم بنقل المخدرات من البقاع إلى بيروت بغية توزيعها على المروّجين وترويجها لعدد كبير من الزبائن، ومن بين أفراد هذه الشبكة كل من اللبنانيَّين:

ع. أ. (مواليد عام 1992) (موزع)

ن. ب. (مواليد عام 1994) (مروّج)، ومطلوب بموجب بلاغ مذكّرة توقيف، وبلاغ قرار جزائي.

بتاريخي ٢٠ و26/9/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة أوقفت دوريات الشعبة الأول بكمين محكم في محلة الروضة أثناء قيامه بنقل وتوزيع كميات من المخدرات على المروجين على متن سيارة نوع "ب. ام" مثبّت عليها لوحات مزوّرة تم ضبطها، كما تمّت مداهمة منزل الثاني في محلة الضبية وتوقيفه في داخله.

بتفتيشهما، ضبط بحوزة الموزّع ما يلي: /500/ غ من مادة الماريجوانا، و/630/ غ من مادة حشيشة الكيف، و/75/ غ من مادة السالفيا، و/6/ مظاريف من مادة الكوكايين زنتها حوالي /320/ غ، و/3/ مظاريف من مادة الباز زنتها حوالي /32/ غ، ومظروف بداخله حبوب كبتاغون زنتها حوالي /11/ غ، ومسدس أميري، ومبلغ /50/ دولار أميركي مزيّف، و /3/ هواتف خلويّة، ومبلغ مالي، كما ضبط بحوزة الثاني هاتفين خلويين.

وبتفتيش منزل الأخير في الضبية عُثر على:

/4/ أكياس من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /2435/ غ، وكيسين نايلون من مادة الماريجوانا زنتها حوالي /185/ غ، ومظروف نایلون بداخله /3/ حبوب مخدرة نوع XTC،‏ وحقيبة بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها /261/ غ، ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، ومیزان حسّاس، ودفترین ورق لف سجائر، و/7/ إيصالات تحويل أموال، و/4/ هواتف خلوية، ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترف الاول بقيامه بنقل كميات من المخدرات من البقاع الى بيروت وتوزيعها على المروجين الذين ينشطون لصالح أحد التجار، واعترف أنه ينشط منذ حوالي /6/ أشهر. واعترف الثاني انه ينشط في مجال تجارة وترويج المخدرات لحسابه الخاص منذ حوالي السنتين في منزله، وأضاف أنه يستلم كميات المخدرات من الموزع (ع، ا.)

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناء على إشارة القضاء.