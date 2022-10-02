living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

متعاقدو الاساسي الرسمي يعلنون التزام قرار بدء العام الدراسي يوم غد

2
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان، التزام قرار بدء العام الدراسي يوم غد الاثنين، محملة النتائج الى رابطة التعليم الاساسي، وقالت: "بعد عام دراسي مليء بالوعود والهالات الاعلامية عن دفع حقوق الاساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في المدارس الرسمية، ومنها مستحقات بدل النقل والعقد الكامل والحوافز التي لم يدفع قسم منها، أطل وزير التربية عباس الحلبي بوعود جديدة لانطلاقة العام الدراسي تتلخص بدفع المتأخرات وبدل النقل والعقد الكامل إضافة الى وعد جديد بدفع اجر الساعة 100 ألف ليرة لبنانية و130 دولار حوافز غير مقطوعة بالدولار وعبر omt تدفع شهريا".


أضافت: "حصر الوزير مفاوضاته مع الرابطة واغلق ابواب وزارته علينا واكتفى بالاستماع الينا عبر وسائل الاعلام، واعلن تقديم 100 الف ليرة لبنانية اجر الساعة، في حين أعطي الاساتذة زيادة على الراتب تصل الى 3 اضعاف و130 دولار حوافز شهريا، فصفقت الروابط لتقديمات الوزير وأكدت له العودة يوم الاثنين الى المدارس، دون ان تتخذ موقفا من المتأخرات التي لم تدفع بعد".

وتابعت: "بناء عليه، دعت اللجنة الفاعلة الى جمعيات عمومية مع مندوبيها في المناطق، كما عادت إلى الاساتذة الذين تم الاجتماع معهم في المناطق، اضافة الى استبيان عبر (غوغل فورم) شارك فيه 1262 استاذا متعاقدا ومستعانا به، وخلصت الى شكر الاساتذة الذين طالبوا وناضلوا، واجتمعوا واعتصموا، وضحوا، حتى استطعنا الحصول على جزء من الحقوق التي تتلخص بدفع الحوافز بالدولار عبر omt، رفع اجر الساعة الى 100 الف ليرة علما ان مطلبنا كان دولرة الاجر وليس رفعه، لانه مع ارتفاع سعر الدولار فان الزيادة التي اعطيت لنا على اجر الساعة ستفقد قيمتها، وفي ما يخص بدل النقل فان الوزير رمى الكرة في ملعب الحكومة في حين انه اقر بمرسوم وهو خارج اي نقاش، وفي ما يخص دفع العقد الكامل فان القانون الرقم 235 الذي وقع العام 2020 و2021 ما زال في درج مكتبه حتى الساعة ولم يطبق".

وسألت اللجنة: "كيف ستدفع الحوافز وبدل النقل شهريا للمتعاقدين والمستعان بهم وهي مرتبطة بعدد الايام والساعات، في حين ان المستحقات تدفع مرتين فقط في العام الدراسي؟.

وقررت التزام قرار انطلاقة العام الدراسي يوم الاثنين في 3 تشرين الاول، واضعة مسؤولية دفع الحقوق على عاتق رابطة التعليم الاساسي و"كل من سار على دربها"، مشددة على مبدأ ان لا عمل بلا أجر، مؤكدة عدم المشاركة في اي اضراب تدعو له الرابطة، ودعت الحلبي الى عدم السماح للرابطة باقفال المدارس امام المتعاقدين او دفع بدل الساعات التي سيخسرونها.

وختمت مؤكدة ان "المدرسة الرسمية كانت وستبقى بيتنا، وحق تلامذتنا بالاستقرار التعليمي حق مقدس ونحن نعدهم بذلك".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout