البرلمان العربي يعيد انتخاب العسومي رئيسا له لولاية ثانية

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أعاد البرلمان العربي، انتخاب السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم، رئيسا للبرلمان لولاية ثانية، وذلك "تقديرا لجهوده الكبيرة في خدمة القضايا العربية وتقديرا لما قدمه من أعمال خلال رئاسته الأولى للبرلمان العربي".

جاء ذلك خلال أعمال جلسة البرلمان العربي الإجرائية التي عقدت بمقر الجامعة العربية لإجراء الانتخابات على رئاسة البرلمان، حيث جاء فوز العسومي بحصوله على 51 صوتا من أصل 66 صوتا لأعضاء البرلمان.



وفور الإعلان عن فوزه تقدم العسومي "بالشكر الجزيل وعظيم التقدير والامتنان على الثقة الغالية لأعضاء البرلمان العربي لانتخابهم له رئيسا للبرلمان العربي للمرة الثانية"، متعهدا ب "مواصلة جهوده لتعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك، باعتباره الذراع التشريعية والرقابية لمنظومة العمل العربي المشترك وكذلك تفعيل دوره عربيا وإقليميا ودوليا، والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية".

وشدد العسومي على أن "البرلمان العربي سيستمر في العمل بكل ما أوتي من قوة للدفاع عن قضايا الأمة العربية في كافة المحافل الدولية وعلى المستويات كافة، من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة".

وأضاف: "إن البرلمان العربي سيعمل على تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعب العربي في العيش الكريم".

وخلال الجلسة تم انتخاب نواب الرئيس الأربعة وهم: هزاع القحطاني، علاء عابد، شعلان الكريم وخليل عطية.



من جهتهم أشاد نواب البرلمان العربي بالدور الكبير الذي قام به العسومي خلال الدورة الماضية، في "تفعيل العمل البرلماني العربي المشترك على الساحة العربية والإقليمية والدولية، وكذلك فتح آفاق التعاون مع المنظمات الدولية واستحداث آليات جديدة لتعزيز العمل العربي المشترك وطرح مبادرات تخدم مصالح المواطن العربي".