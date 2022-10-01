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المقداد: نطالب بالعدالة والإنصاف في توزيع التيار الكهربائي على المحافظات

1
OCTOBER
2022
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طالب النائب الدكتور علي المقداد، ب"عدالة التوزيع للطاقة الكهربائية بين المناطق وإنصاف محافظة بعلبك الهرمل".

وقال في تصريح: "بشرنا وزير الطاقة بأن باخرة النفط العراقي سيتأخر وصولها، بعد طول غياب وبعد معاناة لم نشهد لها مثيلا، وفي هذه المناسبة نطلب من السيد الوزير ومؤسسة كهرباء لبنان الإنصاف والعدالة في توزيع التيار الكهربائي على كل المحافظات دون أي استثناء، ولن نقبل تحت اي عذر او تبرير أن ينتقص من حق محافظة بعلبك الهرمل في التيار الكهربائي ولو بدقيقة واحدة، أسوة بباقي المناطق".

وأضاف: "إذا حصل أي خلل في التوزيع، سوف نذهب جميعنا وبموافقة الوزير والمسؤولين الى مركز التحكم ونراقب العمل من هناك لأن الاعتماد على حس المسؤولية لدى بعض المعنيين لم يعد مفيدا، آملين ان لا نضطر للجوء الى هذا التصرف".

وختم المقداد: "بالمناسبة نستغرب التسويف الحكومي في قبول الهبة الايرانية، لإنقاذ بلدنا من العتمة، فهل نسمع قريبا جوابا شافيا؟ أم ان المراوغة واستمرار المعاناة والألم سيكونان سيدي الموقف".

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