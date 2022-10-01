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هاشم: الاستحقاقات تتطلب الابتعاد عن الكيدية والسعي الى المشترك بين المكونات السياسية لتخفيف التوتر

1
OCTOBER
2022
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رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم ان "التطورات والتحديات التي يواجهها وطننا والازمات المتراكمة التي تصيب اللبنانيين في كل نواحي حياتهم المعيشية تتطلب من القوى السياسية التعاطي بحكمة وعقلانية وموضوعية مع الملفات والقضايا والاستحقاقات، والتفتيش عما يجمع بين اللبنانيين، والابتعاد عن الكيدية والتحدي والاستفزاز والسعي الى المشترك بين المكونات السياسية للتخفيف من التوترات التي قد تجرنا اليها بعض المغامرات الارتجالية".

كلام هاشم جاء بعد لقائه وفودا في قرى العرقوب بلدية واجتماعية، تناولت مختلف المستجدات واحتياجات قرى المنطقة من الكهرباء الى الامور الحياتية وحاجة الطرق للصيانة.

واضاف: "لقاؤنا مع اهلنا في هذه المنطقة الحدودية دائم ومن حقهم علينا ان نتابع قضاياهم واحتياجاتهم في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المهترئ وانعكاسه على متطلبات الناس الحياتية مع غياب الكهرباء والماء وعدم القدرة على العلاج في المستشفيات وحتى خارجها"، مؤكدا "حق اهلنا في رفع الصوت للوصول الى حقوقهم".

وختم هاشم: "سنبقى في كتلة التنمية والتحرير وفق توجيهات دولة الرئيس نبيه بري منحازين لقضايا الناس وحقوقهم من اجل كرامة انساننا الذي يشعر بالاهانة مع غياب المعالجات الانقاذية واستمرار الازمات، ولهذا اجرينا اتصالاتنا مع شركة الكهرباء حيث تجاوب الدكتور كمال حايك لاعادة التيار لتغذية محطات المياه في الوزاني والعرقوب، التزاما بالمبادئ والثوابت الوطنية الانسانية، ويبقى في هذه المرحلة الدقيقة من عمر وطننا ان يتخلى البعض عن مصالحهم السياسية والطائفية لتجاوز الازمات وانهاء عقد الاستحقاقات بالتوافق والتفاهم الوطني كمنطلق لا بد منه لخلاص وطننا".

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