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خليل: من المهم أن تعيد السعودية فتح أبوابها أمامنا...والمزارع يدفع ثمن التبريد ضعف ثمن صندوق التفاح

1
OCTOBER
2022
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أكد نقيب مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة نعيم خليل، في اليوم العالمي للتفاح، أن كل أنواع التفاح تُصدّر شرط أن يكون خاليا من الشوائب.

ولفت في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، الى أن التفاح الأوروبي موجود اليوم في كل الدول العربية وهو يزاحم التفاح اللبناني.

وتحدث خليل عن مشكلة التبريد، وقال: "المزارع يدفع ثمن التبريد ضعف ثمن صندوق التفاح وأغلبية البرادات مغلقة".

ولفت إلى أنه من المهم أن تعيد السعودية فتح أبوابها أمامنا، متمنيا أن تفتح على الأقل الطريق كي تمرّ الشاحنات براً في اتجاه الدول العربية المجاورة.

وحذّر رئيس جميعة المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك، من جهته، أن قطاع التفاح في أزمة، معتبرا أن الدولة اللبنانية ليس جاهزة لمواجهة هكذا أزمات.

ورأى، أن السلطة السياسية ترفض تمويل هذا القطاع وإقرار المشاريع لمساعدته ودعمه.

وأشار الحويك إلى أن معظم برادات التفاح متوقفة عن العمل بسبب النقص في المازوت وغلاء سعره وانقطاع الكهرباء، مشددا على أنه ليس هناك برادات كافية لتوضيب التفاح فيها.

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