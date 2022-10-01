تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون يدعو الجيش والقوى الامنية الى وقف سرقة الزيتون

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أعلن تجمع الهيئات الممثلة لقطاع الزيتون في بيان، أن "مجموعات من السارقين تقوم بسرقة كميات كبيرة من الزيتون تحت جنح الظلام في عدد من المناطق، واحيانا تقوم هذه العصابات بقطع الاغصان الوفيرة الحمل وسرقتها".



واعتبر أن "هذا الامر الخطير لا يمكن ان يستمر سيما وان مزارعي الزيتون ينتظرون الموسم بفارغ الصبر لسد ديون الحراثة والتقليم والتسميد، وليس لهم من معيل سوى شجرة الزيتون بخاصة في هذه الايام الشديدة الصعوبة".



وطالب التجمع قيادة الجيش والاجهزة الامنية باعتقال السارقين في القرى المعروفة، "منعا لاستمرار هذه الظاهرة ومنعا لحدوث ما لا يحمد عقباه".