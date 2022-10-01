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أهالي درب السيم يقطعون الطريق مساء بالإطارات المشتعلة إحتجاجآ على تردي الأوضاع المعيشية

1
OCTOBER
2022
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نفذ اهالي بلدة درب السيم في قضاء صيدا مساء اليوم اعتصاما في الشارع الرئيسي للبلدة حيث اقدم شبان على قطع الطريق العام وإشعال الإطارات المطاطية ، احتجاجا على الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أهل البلدة بسبب الازمة الإقتصادية التي ضربت القطاع الإقتصادي والتجاري في لبنان ، بالاضافة الى انقطاع التيار الكهربائي المستمر منذ اكثر من شهر والذي تسبب  بانقطاع المياه عن منازل وبيوت الأهالي ونفاد مادة المازوت لشتغيل المضخة التي تغذي البلدة منذ اسابيع.

وناشد المحتجون المسؤولين "العمل العاجل على رفع الظلم عن المواطنين الذين باتوا يتكبدون دفع أموال طائلة لتأمين الكهرباء  عبر  المولدات، ولشراء المياه بحيث اصبح سعر الألف لتر مكعب نحو ال ١٥٠ الف ليرة،  مما يراكم اعباءهم الحياتية ، لا سيما مع بدء العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء".

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