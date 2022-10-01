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عناوين الصحف ليوم السبت 1 تشرين الأول 2022

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الأخبار

ـ مشروع أميركي: لبنان جديد بلا الشيعة!
ـ الترسيم في ساعة الحسم: رسالة عاجلة إلى عون
ـ الملف الحكومي يتحرّك... وميقاتي يطمئن المصارف بشأن سعر الصرف
ـ حتى لا يبقى الرعب بلا نهاية... روسيا تقتحم المحظور!

البناء
ـ بوتين مع إنجاز الضمّ يخاطب الأوروبيّين: سنرى كيف سيدفئكم الكذب في الشتاء
ـ الترسيم يقترب من ربع الساعة الأخير… الخط 23 وقانا… وخط أزرق ساحليّ
ـ الحكومة تكسب نقاطاً رئاسيّة بعد جلسة الانتخاب… ونصرالله اليوم والملفات كثيرة

اللواء
ـ شروط ميقاتي لزيارة بعبدا.. وانشغال عربي وغربي بمن يملأ الفراغ
ـ عون يستعد للنضال من الرابية بعد شهر.. والفيول العراقي للشهر المقبل
ـ بوتين يُعلن رسمياً ضم أربع مناطق أوكرانية.. وزيلنسكي سننضم لـ«الناتو»
ـ مواجهات جنوب بيت لحم بعد تشييع الطفل ريان والاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة


الديار
ـ التحدي المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية : من الفريق القادر على تأمين النصاب؟
ـ حزب الله لـ«الديار»: لعدم تدخل السفارتين الاميركية والسعودية في الشأن الرئاسي
ـ الاشتراكي: ضرورة «لبننة» الاستحقاق الرئاسي بالحد الادنى

الجمهورية

- باريس على الخط رئاسياً وحكومياً .. استعجال عربي للتوافق .. الترسيم في الخواتيم

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