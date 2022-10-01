عناوين الصحف ليوم السبت 1 تشرين الأول 2022

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الأخبار

ـ مشروع أميركي: لبنان جديد بلا الشيعة!

ـ الترسيم في ساعة الحسم: رسالة عاجلة إلى عون

ـ الملف الحكومي يتحرّك... وميقاتي يطمئن المصارف بشأن سعر الصرف

ـ حتى لا يبقى الرعب بلا نهاية... روسيا تقتحم المحظور!

البناء

ـ بوتين مع إنجاز الضمّ يخاطب الأوروبيّين: سنرى كيف سيدفئكم الكذب في الشتاء

ـ الترسيم يقترب من ربع الساعة الأخير… الخط 23 وقانا… وخط أزرق ساحليّ

ـ الحكومة تكسب نقاطاً رئاسيّة بعد جلسة الانتخاب… ونصرالله اليوم والملفات كثيرة

اللواء

ـ شروط ميقاتي لزيارة بعبدا.. وانشغال عربي وغربي بمن يملأ الفراغ

ـ عون يستعد للنضال من الرابية بعد شهر.. والفيول العراقي للشهر المقبل

ـ بوتين يُعلن رسمياً ضم أربع مناطق أوكرانية.. وزيلنسكي سننضم لـ«الناتو»

ـ مواجهات جنوب بيت لحم بعد تشييع الطفل ريان والاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين بالضفة



الديار

ـ التحدي المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية : من الفريق القادر على تأمين النصاب؟

ـ حزب الله لـ«الديار»: لعدم تدخل السفارتين الاميركية والسعودية في الشأن الرئاسي

ـ الاشتراكي: ضرورة «لبننة» الاستحقاق الرئاسي بالحد الادنى

الجمهورية

- باريس على الخط رئاسياً وحكومياً .. استعجال عربي للتوافق .. الترسيم في الخواتيم