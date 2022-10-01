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أسرار الصحف ليوم السبت 1 تشرين الأول 2022

1
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2022
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البناء


قال مرجع سياسيّ إن 15 تشرين الأول سيكون يوماً هاماً في تاريخ لبنان، حيث يحلّ موعد بدء الاستخراج من حقل كاريش، وهذا يعني إما أن يتم الترسيم قبل هذا اليوم أو يكون موعداً لبدء الحرب. وفي هذا اليوم يحسم المجلس الدستوريّ مصير الطعون النيابية وتظهر التوازنات النهائيّة في المجلس.

قال مصدر على صلة بالملف الحكوميّ إن نتائج جلسة الانتخابات الرئاسيّة كشفت الحاجة الملحّة لتسريع المسار الحكوميّ، لأن احتمالات الفراغ الرئاسيّ تتقدّم على احتمالات نجاح جلسات انتخابيّة لاحقة بالتوصل الى انتخاب رئيس وتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أسبوع الحكومة.

اللواء

أبلغ مسؤول لبناني كبير الجانب الأميركي الذي التقاه على هامش اجتماعات نيويورك أن من سيتولى التوقيع عن لبنان على اتفاق ترسيم الحدود هو وفد تقني مفوض بذلك.

أجرى نائب سابق شمالي اتصالات بنائب حالي، وشكره على ما اعلنه بعد جلسة الخميس، وتواعدا على اللقاء.

يُصرُّ حزب بارز على المضي قدماً في التقريب بين فجوتين في تأليف الحكومة، للحؤول دون ورطة الفراغ المنهكة.

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