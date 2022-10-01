living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

القضاة متمسّكون باعتكافهم: زيادة الأجور غير مقبولة

1
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لينا فخر الدين -


كان مفترضاً أن يدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود إلى جمعيّة عموميّة للقضاة أمس، لمناقشة التطورات في قضيّة اعتكافهم. سريعاً، صرف «الريّس» النظر عن الاجتماع بعدما جاء ردّ القضاة نهاية الأسبوع الماضي عندما صوّت نحو 350 قاضياً في دردشة على الغروب الخاص بهم على «واتس اب» على رفض فكّ الاعتكاف.

ويؤكّد بعض هؤلاء أن «لا جديد حصل بشأن تحسين الأُجور وبالتالي لا قرار بالعودة إلى العمل، علماً أن معظمنا يرى أن الاعتكاف بات عبئاً علينا، إلا أنّ السلطة لم تقم بشيء لحل الأمر». فيما برّأت السلطة نفسها عبر صيغة تحسين رواتب القطاع العام التي أُقرت في الموازنة، والتي تشمل القضاة. ورغم أن عبّود تبلّغ ذلك، إلا أنه لم يبلغه إلى القضاة ولم يدع إلى جمعيّة عموميّة، ما سبّب ضياعاً لدى معظم القضاة الذين لم يتلقّوا تأكيداً ما إن كانوا مشمولين بالقانون.
وعلمت «الأخبار» أن مجلس الوزراء سيُصدر تعميماً بهذا الشأن فور صدور القانون في الجريدة الرسميّة، ليؤكّد أنّه سيتم شمول القضاة على وجه الخصوص به، علماً أن القانون لم يصل من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء بعد. وبالتالي لن يُنشر في الجريدة الرسميّة ويصبح ساري المفعول قبل نهاية تشرين الأوّل.

ومهما يكن من أمر، فإن هذه الزيادة لا تُغيّر في واقع القضاة شيئاً، إذ إنّهم سيستمرون باعتكافهم لأن «هذه الزيادة بكل بساطة غير كافية»، بحسب أحد القضاة، مشيراً إلى أن القضاة قاموا بدراسة تُشير إلى أنّ الزيادة لن تكون أكثر من 6 ملايين ليرة مع احتساب الضرائب، وأن رواتب القضاة ستكون بين 4 ملايين و500 ألف ليرة كحد أدنى و18 مليوناً كأعلى راتب يتقاضاه القضاة من ذوي المراكز العليا.
وبناءً على هذه الأرقام، فإن الزيادة لم تُغر القضاة للعودة عن اعتكافهم المستمر منذ أكثر من شهر ونصف شهر، ولا يزالون يأملون بأن يسير مصرف لبنان في آلية دفع الرواتب على سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار، باعتبار هذا هو مطلب الحد الأدنى بالنسبة إليهم.
ورغم أنّ القضاة قبضوا رواتبهم أول من أمس على الـ1500 ليرة، إلا أنّهم يمنّون النفس براتب إضافي الأسبوع المقبل بتعميمٍ خاص يصدر عن مصرف لبنان. ويشدّدون على أن هذا الراتب لا يُمكن اعتباره رشوى، «وإلا فلتُعتبر كل التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتطبيق صيرفة مثلاً بمثابة رشاوى لجميع القطاعات».
وفي حال أصدر مصرف لبنان التعميم الخاص بالقضاة، فلن يكون محصوراً بالـ620 قاضياً العاملين حالياً، وإنما سيستفيد منه أيضاً القضاة المتقاعدون الذين يتعدّى عددهم الـ250 قاضياً.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout