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دوحة افنيو: الحكمة يحرز اللقب بعد مباراة مجنونة امام الرياضي

30
SEPTEMBER
2022
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ضمن مباراة حسم لقب دورة الدوحة افنيو الدولية الودية حقق نادي الحكمة اللقب بعد ان فاز على نادي الرياضي بنتيجة 77 - 75 بعد مباراة مجنونة لم تحسم حتى الثواني الاخرة والرمية الاخيرة.

الربع الاول بين الفريقين انتهى بنتيجة 18 – 18 . الربع كان حماسيا بين الطرفين وتخلله سلات استعراضية من اجانب الناديين بداه كليف الكسندر من الحكمة وتابعه كوالس واتير ماجوك من الرياضي كما جرت مناوشة بين هايك غيوقجيان من الرياضي وباتريك بو عبود من الحكمة انتهت سريعا

في الربع الثاني استمر التشويق بين الفريقين وسط حضور وحماس جماهيري كبير ودخل جان مارك جروج من ناحية الحكمة ولعب علي منصور ربعا كبيرا ومنح فريقه الافضلية بفارق 5 نقاط 26 – 21 قبل ان يطلب المدرب جو غطاس وقتا مستقطعا. عاد الحكمة الى جو الربع الثاني وسجل سلات متتالية عبر عزيز عبد المسيح والجروج ليسترد التقدم 30 – 28 قبل 3.30 دقائق على نهاية الشوط الاول. ليعود روش ويسجل ثلاثية مع انتهاء الوقت لينتهي الشوط الاول 38 – 36 للرياضي.

اما الربع الثالث فدخل رجال المدرب جورج جعحع بتركيز عال وامطروا سلة الحكمة بسلات مميزة ولعب علي منصور دورا كبيرا من الخارج ومن الداخل وساهم بتوسيع الفارق الى 8 نقاط مع انتصاف الربع. غير ان لاعبي الفريق الاخضر سكروا الفارق تدريجيا لينتهي الربع 55 - 52 لصالح الرياضي.
وحمل الربع الاخير التشويق حيث سعى كل ناد لحسم الامور لصالحه وخطف الفوز واللقب. التفوق والتقدم بالنتيجة انتقل من ناد الى اخر في كل دقيقة. غير ان نقطة التحول كانت من اللاعب رودي الحاج موسى المعروف بسي كويك الذي سجل 5 نقاط في ظرف دقيقة واحدة منحت الحكمة التقدم 66 – 64 مع تبقي حوالي 6 دقائق على النهاية. وظلت الامور متقاربة حتى النهاية ليتمكن باتريك بو عبود من تسجيل سلة الفوز ومنح نادي الحكمة الفوز بنتيجة 77 - 75 وتحقيق اللقب.

المصدر: السبورت

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