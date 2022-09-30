الإبداع اللبناني يتألّق مجدّداً في العالم.. شاب لبناني يفوز بجائزة عالمية في الذكاء الاصطناعي الطبي

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فاز الطبيب ورائد الأعمال الفرنسي من أصل لبناني، عدنان البكري، ابن منطقة أبي سمراء في طرابلس، بالجائزة الأولى من نوعها في مسابقة دولية في باريس، خُصصت للابتكارات الجديدة.

وحل مشروع الطبيب اللبناني لتطوير الطب الإلكتروني، في المرتبة الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي، بعد منافسة مع شركات عالمية.

مشروع عدنان البكري يقوم على تطوير منتج طبي بمجال الخدمات الصحية، ليصير قابلا للممارسة عن بعد في المستشفيات والعيادات الطبية، وللاستفادة إلى أقصى حد من العصر الرقمي، وتوفير ما لا يقل عن 3 مليارات يورو من الهدر في فرنسا من أجل تحسين النظام الصحي.

المنتج الذي غيّر حياة الجراح عبارة عن “جواز صحي ذكي”، وهو كناية عن بطاقة مربوطة بمنصّة إلكترونية من خلال تطبيق الهاتف وعبر شبكة الإنترنت، تجعل ملفات المرضى الطبية مركزية.

البكري مثّل فرنسا بعدما حصل على دعم من وزارة الصحة الفرنسية، لاقتناعها بأن مشروعه للطب الإلكتروني الحديث من شأنه أن يخفف من تكاليف الخدمات الصحية للمواطنين، وأن يوفر ملايين الدولارات على خزينة الدولة.

وفي اتصال مع موقع “سكاي نيوز عربية”، قال البكري، إنه “أصبح بإمكان التكنولوجيا الحديثة أن تتيح الكشف على المرضى ومعالجتهم، وإجراء عمليات جراحية لهم، عبر وسائل التواصل الإلكترونية، شريطة وجود ممرضة إلى جانب المريض تتبع إرشادات الطبيب، الذي يمكن أن يكون موجودا في مدينة أخرى”.

وتابع، “هدف الإنجاز هو منع هدر الأموال في القطاعات الصحية، والتشجيع على عدم استخدام الورق حفاظا على البيئة.

البكري غادر لبنان عام 2004 طالبا للعلم في فرنسا، ليتخصص في جراحة المسالك البولية، وانشغل بمفهوم “الذكاء الاصطناعي” إلى أن أخذه من غرف العمليات الجراحية نحو مكان آخر.

وفي هذا السياق، أوضح، “عملت بعد تخرجي على العديد من الأبحاث، فكانت النتيجة تركيزي على تطوير الطب من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي”.

وتابع: “حظيت باهتمام الحكومة الفرنسية، إذ كنت أول من أعد مثل هذه الأبحاث وأسفرت عن نتائج مفيدة، ودعمني بنك الاستثمار الفرنسي ماديا، ووصلت الاستثمارات في شركتي الخاصة إلى مبلغ 10 ملايين دولار. وضعت خطة تطوير تصل المريض بالطبيب أينما كان في العالم، وحصلت على براءة اختراع عالمية. يمكننا بواسطة البطاقة الذكية للمريض والقابلة للتشغيل المتبادل بينه وبين المركز الطبي، ربط المسار الطبي للمريض أينما وُجد في العالم، والهدف من الملف الطبي الموحد هو العمل على نفس المعلومات المجموعة عن كل مريض، وبذلك يتطور الطب في العالم من خلال هذه المساهمات”.

وأضاف: “العقل الاصطناعي يحلل ويساهم بتوصيل المعلومات، وبالتالي بإمكانه تطوير القطاع الطبي عبر المزيد من الحالات والخبرات، ودعم الدراسات والبحوث مجتمعة عبر ملف واحد”.

ويتلخص مشروع البكري في كتاب علمي حمل توقيعه وانتشر عالميا، لأنه “عرض فكرة جديدة للتعاون الطبي على صعيد العالم”.

أما عن أحلامه المستقبلية، فقال البكري إن هدفه الأكبر يتمثل في “تطبيق مشاريعه الطبية في لبنان، وتحديدا من مدينته طرابلس”.

وكشف: “سأفتتح مكتبا صغيرا من أجل ذلك في منطقة أبي سمراء، يقصده المريض ويجلس خلف جهاز الكمبيوتر ثم يعرض مشكلته على أي طبيب يختاره في العالم، من خلال نظام (تيلي ميدسين)”.

وتابع، “واجهتني عقبات جمة بسبب عدم توفير الخدمات الحيوية مثل الكهرباء، وعدم توفر الإنترنت بشكل دائم في لبنان، لكنني لن أيأس ولا شيء مستحيل طالما هناك هدف وطاقات شابة تسعى للتغيير”.

من هو عدنان البكري؟

ابن مدينة طرابلس اللبنانية الشمالية، درس المرحلة الثانوية في “ثانوية سابا زريق” الرسمية في الميناء.

ولد في منطقة محرومة من لبنان، وعن ذلك قال، “عانيت مع أهلي خلال طفولتي بسبب صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية، لذا جعلت الأمر كفاحي”.

غادر لبنان عام 2004، وهو في السابعة عشر من عمره، وتخصص في الجراحة ونال عددا من الشهادات في فرنسا.

كان مشردا واضطر للنوم في أروقة كلية الطب خلال الأشهر الأولى.

أول من تطرق إلى تغيير المفهوم التكنولوجي الحديث في تطوير الطب من خلال الذكاء الاصطناعي، بدلا من الاعتماد على دراسات وملفات المستشفيات.

تم تعيينه أمين عام جمعية رجال الأعمال الأوروبيين من أصول عربية.

عام 2016، منحه رئيس الجمهورية الجنسية الفرنسية عن جدارة واستحقاق، ونال وسام الرابطة الدولية للخير العام.

نال عضوية في الأمم المتحدة، مع وسام الحرس الجمهوري عام 2019.

وكشف الطبيب الطموح في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية”، عن عمل يربطه مع رئيس الجمعية العالمية لرجال الأعمال الفرنسيين اللبنانيين، أنطوان منسى، عبر تحضير مؤتمر كبير بالتعاون مع لقاء الأحد الثقافي في طرابلس، وعدد من الخبراء الاقتصاديين العالميين، لدعم مدينته خلال الأسابيع المقبلة “.

وتابع، “هدف المؤتمر إنمائي للمدينة، عبر تشجيع المستثمرين من رجال الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة”.