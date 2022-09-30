اعلامي يتعرّض لاعتداء من ضابط في فرع المعلومات

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أفادت "الوكالة الوطنيّة للاعلام" بأن الصحافي الزميل أحمد منصور تعرّض لاعتداء على يد ضابطٍ في فرع المعلومات ومجموعة من الشبان من بلدة شحيم، وذلك أثناء مساعدته في إخماد نيران اندلعت في صهاريج محروقات، مساء اليوم، في بلدة مزبود - إقليم الخروب.

وبحسب "الوطنية للإعلام"، فإن منصور تعرض للركل والضرب عندما اعترض على إطلاق النار من قبل الضابط من رشاش حربيّ لإبعاد المواطنين عدّة مرات، ما أشاع الذعر في صفوف الأهالي الذين سُمع صراخ أطفالهم والنساء خوفاً من الرصاص وسط اندلاع النيران.

وتابع الوكالة: "إزاء ما حصل، سيتخذ الزميل منصور صفة الادعاء في مخيم شحيم وضد الضابط والشبان"