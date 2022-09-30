هذا ما كشفته شركة "دانكو" عن سبب الانفجار في مزبود!

A + A -

أعلنت شركة "دانكو" في بيان، أن "الانفجار الذي حصل في خزانات الوقود في مزبود، كان نتيجة انفجار ناقلة محروقات معبّئة بالبنزين تابعة للشركة متوقفة في المكان، جراء احتكاك كهربائي، والذي أدى إلى احتراق ناقلة أخرى، وقد أتى الحريق على الناقلتين بالكامل. هناك عامل كان بالقرب من المكان تعرض لحروق طفيفة، ولا خسائر بشرية".



وشكرت الشركة "أبطال الدفاع المدني في المنطقة والمدير العام للدفاع المدني على سرعة تحركهم ومعالجتهم للموضوع وإطفاء النيران"، كما وشكرت "شباب وأهالي المنطقة على جهودهم ومسارعتهم للمساعدة".