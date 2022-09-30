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مشروع نبع الطاسة على طاولة الوزير فياض!

30
SEPTEMBER
2022
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ترأس وزير الطاقة والمياه وليد فياض اجتماعًا في وزارة الطاقة والمياه خُصّص للبحث في مشروع تطوير وتأهيل وصيانة منشآت نبع الطاسة.

وقد حضر الإجتماع كل من مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، مستشار وزير الطاقة الدكتور خالد نخلة، ممثل للنائبة نجاة عون، بالاضافة الى الاستشاريين BTD، دار الهندسة "شاعر" وعدد من الخبراء المائيين والبيئيين، المدير الاقليمي لمنظمة اليونيسف ووفد مرافق، رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح الحاج بلال شحادة ونائبه رئيس بلدية رومين الحاج يحيى جوني.

ناقش المجتمعون كل الجوانب المتعلقة بالمشروع والتي أُثير حولها جدل واعتراض وتأييد، وخلص المجتمعون إلى الإتفاق على النقاط التالية:

1- إن كمية المياه المتوفرة والناتجة عن "الفائض الشتوي" لمياه نبع الطاسة كافية وأن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لن تستخدم سوى جزء يسير من الفائض بواقع لا يتجاوز الـ 10 بالمئة منها.

2- إن المشروع لن يؤثر على المحيط البيئي والتنوع الايكولوجي وبالتأكيد لن يبدل في مسار ومجرى النهر الطبيعي.

3- بعد تواصل بين وزيري الطاقة والبيئة تم الاتفاق على تسريع مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروع الحيوي والهام لقرى وبلدات المنطقة خصوصاً في ظل الظروف الراهنة وأزمات الكهرباء والمازوت وعدم توفر الطاقة البديلة.

4- تواصل المواكبة والمتابعة بين كافة الجهات المعنية بالمشروع والمؤسسات الرسمية ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتذليل كافة العقبات أمام انجاز هذا المشروع الحيوي والهام ولما فيه مصلحة المواطنين.

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