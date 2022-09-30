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وزير الصحة بحث مع وفد البنك الدولي تعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية

30
SEPTEMBER
2022
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استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، في مكتبه، وفدا من البنك الدولي على رأسه المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي كيكو ميوا والخبير الاقتصادي في شؤون الصحة في مكتب لبنان رونالد جوميز سواريز وأخصائية الشؤون الصحية فرح اصفهاني.

واستعرض اللقاء المشاريع الحالية التي تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع البنك الدولي ومجالات التعاون المستقبلية في مجال الدواء والاستشفاء وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الاولية.

والجدير بالذكر ان وزارة الصحة تقوم بتنفيذ مشاريع عدة ممولة من قرض سابق من البنك الدولي بلغت قيمته 120 مليون دولار، لدعم الاستجابة لجائحة كوفيد -19 ولدعم الاستشفاء، إضافة الى قرض جديد تتم مناقشته حاليا في اللجان المختصة في مجلس النواب قبل عرضه على الهيئة العامة للموافقة النهائية.

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