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عبود زار بشكل مفاجىء فوج الإطفاء في الكرنتينا مثمنا جهوده ومبادرة جمعية "تحنن"

30
SEPTEMBER
2022
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فاجأ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود فوج الإطفاء في الكرنتينا بزيارة خاطفة، حيّا في خلالها الجهود التي يبذلها عناصر الفوج و مجموعة من طلاب "نادي تحنّن" المتطوعين لدى جمعية "تحنّن" الإنجيلية الذين يقومون على مدى يومي الجمعة 30 أيلول والسبت 1 تشرين الاول بتوزيع قسائم شرائية على كل إطفائي ومسعفة من عديد الفوج ال٦٣٢، ومن ضمنهم عائلات شهداء الفوج، الذين سقطوا اثر إنفجار مرفأ بيروت.

وتمنى القاضي عبود "أن يكون لبنان المستقبل ناصعاً كما قلوب هؤلاء الشباب"، مثمنا جهود فوج الإطفاء ، ومبادرة جمعية "تحنن" الإنجيلية، بتقديم هذه المساهمة المالية إلى كامل عديد فوج الإطفاء بكافة مراكزه.

والمساعدة المالية هي ثمرة تبرعات من رعايا الكنائس الإنجيلية في أوروبا والولايات المتحدة.

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