بعد مناشدته استرجاع أمواله.. سالي حافظ لـ تيم حسن: انت بس قول مصاريك بأي بنك ولا تهكلو للهم

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الممثل السوري تيم حسن من افتتاح فيلم الهيبة في لبنان، حيث وجه تيم كلمة من القلب لجمهوره، وعبّر عن سعادته لاطلاق الفيلم، آملا ان يكون عند حسن ظن جمهوره وأن ينال العمل اعجابهم.

وقبل الختام، مازح تيم حسن الموجودين في القاعة قائلا: "يلي بيقدر يساعدني طالع مصرياتي من البنك بعطيه 10 بالمية".

كلام تيم استدعى ردا من الشابة سالي حافظ، التي عمدت في وقت سابق الى اقتحام احد المصارف اللبنانية للحصول على ودائعها، حيث وجهت سالي رسالة عبر الجديد مع الزميل محمد فرحات لـ تيم حسن قائلة: "انت بس قول مصاريك بأي بنك ولا تهكلو للهم".