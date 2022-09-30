بالصورة- هذا ما نشره البخاري عن "الطائف" ...في ذكراه الـ 33!

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نشر السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، عبر حسابه على "تويتر"، صورة من لقاء القادة اللبنانيين في الطائف حيث جرى توقيع وثيقة الوفاق الوطني عام 1989 لينهي بذلك الحرب الأهلية اللبنانية المندلعة منذ عام 1975.

وعلّق البخاري على الصورة قائلاً: "ذكرى مرور 33 عامًا على توقيع إتفاق الطائف، الاسم الذي تُعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعين في لبنان، في 30 أيلول 1989 في مدينة الطائف وأقرّ بتاريخ 22 تشرين الأول 1989 منهيًا الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عامًا على اندلاعها".