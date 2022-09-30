الأفران تُحذّر: …لن نرضى بفوضى التوزيع والظلم!

A + A -

أعلن رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في بيان، أنه "بعد الطوابير المتنقلة أمام الأفران وبعد إقفال جزء كبير منها ليوم او يومين في الاسبوع بسبب حسم الـ 15 في المئة والـ 10 في المئة الذي تعرضت له الافران الصغيرة والمتوسطة من اللجنة الأمنية والبعض أصلا، كان لديه نقص وبعد ظهور التقصير والخلل في آلية توزيع الطحين المدعوم على الافران، وهم يعلمون ذلك لأن الاجهزة تستطيع تحديد الخلل الواضح والفاضح، حصل ذلك في اكثر من منطقة، ننتظر جميعا اليوم جدولا يتسم بالعدالة والانصاف يخدم مصلحة الجميع، الشعب، الأفران، الوزارة واللجنة الأمنية، وإلا فلن نرضى بفوضى التوزيع والظلم لأننا صامتون على كم كبير من الأخطاء في ملف التوزيع".